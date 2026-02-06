Kayseri'de Suçtan Uzaklaşma Projesi - Son Dakika
Kayseri'de Suçtan Uzaklaşma Projesi

Kayseri'de Suçtan Uzaklaşma Projesi
06.02.2026 11:20
Denetimli serbestlik altındaki 13 çocuğa kayak eğitimi verildi, belgeleri takdim edildi.

KAYSERİ'de denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 13 çocuğa 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında kayak eğitimi verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında suça sürüklenen 13 çocuğa Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitim verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erciyes Kayak Merkezi tesisleri önünde gerçekleştirilen törenle de proje kapsamında eğitim alan çocuklara belgeleri takdim edildi. JAK timleri eşliğinde Türk bayrağı açarak zirveden iniş yapan 13 çocuk için düzenlenen belge takdim törenine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile suça sürüklenen çocuklar katıldı. Denetimli serbestlik altındaki 13 suça sürüklenen çocuk, 4 gün boyunca uzman isimler tarafından kayak eğitimi aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de suça sürüklenen çocuklara ücretsiz yürüyen bant ve teleferik hizmeti imkanı vererek, öğle yemeği ikram etti. 'Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş' projesi kapsamında, suça sürüklenen çocukların, kişisel becerilerini geliştirmeleri, öz güvenlerini artırarak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunarak, kötü alışkanlıklardan ve olumsuz davranışlardan uzaklaşmalarını sağlamak amaçlanıyor.

BAŞSAVCI KORKMAZ: TOPLUMA YENİDEN ENTEGRE OLMALARI İÇİN KAYAK SPORUNU SEÇTİK

DHA'ya konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, "2017 yılından beri bu projeyi yapıyoruz. 13 tane suça sürüklenmiş ve mahkeme kararı ile haklarında tedbir kararı verilmiş çocuklarımıza kayak yapmayı öğrettik. Çocuklarımızın spor yapmaları beden ve ruh sağlığının gelişmesi ve suçtan uzaklaşarak topluma yeniden entegre olmaları için kayak sporunu tercih ettik. Çocuklarımız kayak yapmayı öğrendi. Hepsine katılım belgeleri ve hediyelerini takdim ettik. En iyi motivasyon ödüllendirmektir. Biz de bundan hareketle çocuklarımızın bir daha suça bulaşmamaları için faydalı güzel bir proje yaptığımıza inanıyoruz. Bu projede bize destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve değerli başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve Denetimli Serbestlik Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi projeler yapmak için canla başla gayret edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Suçtan Uzaklaşma Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Suçtan Uzaklaşma Projesi - Son Dakika
