Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı

13.10.2020 21:27
Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, kız kardeşi ile yengesini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi av tüfeğiyle öldürüp, kız kardeşi ile yengesini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tartıştığı S.K'yi av tüfeğiyle öldürüp, kız kardeşi H.D ve yengesi D.D'yi de yaralayıp kaçtığı öne sürülen C.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Panlı Mahallesi'nde bulunan bir mağarada saklandığını belirledikleri zanlıyı operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Esenköy Mahallesi'nde, 2 Ekim'de, C.D, tartıştığı S.K., kendi kız kardeşi H.D. ve ağabeyinin eşi D.D'yi av tüfeğiyle yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede S.K'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma, otomobiliyle olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları         
19:59
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti         
19:13
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de tartıştığı bir kişiyi öldürüp kız kardeşi ve yengesini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei