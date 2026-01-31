Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'ta E.Ç. idaresindeki 38 VE 301 plakalı otomobil ile A.C'nin kullandığı 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?