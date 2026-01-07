İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde H.P., A.D. ve S.K.'nın kullandığı belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, saman balyaları arasında gizlenmiş, 1 kilo 420 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,4 kg Ele Geçirildi
