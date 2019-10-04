Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan otobüste üzerinde esrar ele geçirilen 2 yolcu, gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde durdurulan otobüste üzerinde esrar ele geçirilen 2 yolcu, gözaltına alındı.

Pınarbaşı ilçesi Solaklar mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste ve yolcular üzerinde arama yapıldı. Yolculardan A.C'nin üzerinden 1 kilo 200 gram, M.A.S'nin üzerinde ise 3 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: DHA
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