Kayseri'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de 'Yılın Kareleri' Oylaması

19.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pastırmacılar, 2025'in olaylarını yansıtan fotoğrafların oylamasına katıldı, oylama 15 Şubat'ta sona erecek.

Kayseri'de pastırmacılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esnaf, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Pastırmacı Mustafa Demirel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" karelerini tercih eden Demirel, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Demirel, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların dikkati çekici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pastırmacı Mustafa Tokluman ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını tercih eden Tokluman, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Tokluman, insanlığın dili ve sesi olmuş fotoğrafların adeta konuştuğunu belirtti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:33:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.