Kayseri\'de Yüzyılın Konut Projesi Ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek'le birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de inşa edilecek 7 bin 562 konutun hak sahipleri kura çekimine katılmak için kente gelen Demiralp, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, kura çekilişi töreninde hak sahiplerinin yüzünün güldüğünü, geriye kalan kesimlerin de zaman içerisinde taleplerinin karşılanacağı yönünde güzel temennilerde bulunulduğunu belirtti.

TOKİ'nin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Ticari alanlarda olsun, konut alanlarında olsun, sosyal projelerde olsun ya da millet bahçeleri bağlamında olsun gerek Kayseri'mize gerek ülkemize yaptığınız projeler bağlamında şahsınızda tüm ekibinize, değerli Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiralp ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, hak sahibi vatandaşlara evlerinde mutlulukla, hayırla oturmalarını diledi.