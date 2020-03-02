Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, ilçe kongrelerine devam ediyor.

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Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, ilçe kongrelerine devam ediyor.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvatan İlçesi 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Özvatan İlçe Kongresine Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, konuşmasında, "İl teşkilatı olarak her zaman Özvatan ilçe yönetimimizin yanında olduk. Yeni seçilecek yönetime şimdiden çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonraki dönemde daha çok çalışacağız. Yapılacak ilk seçimlerde en büyük başarıyı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra tek liste halinde yapılan seçimle Vedat Ali Tur, İlçe Başkanı olarak seçildi.

Yahyalı Belediyesi mart ayı olağan toplantısı

Yahyalı Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı Esat Öztürk, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 5 ana gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Oturumun başında İdlib'de meydana gelen hain saldırıyı kınayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Daha önceki meclisimiz tarafından alınan bu güzel kararı, bu dönemdeki meclisimizde de alıyoruz. Bu güzel kararın altında imzanızın olmasını istedik. Bu karar ile alınacak sevaptan sizler de hissedar olacaksınız. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belediyeler, okul ve mabetlere yardım yapabilir diyor. Bu kanunda kimlerin imzası varsa Cenab-ı Allah onlara uzun ömürler versin. Vefat ettilerse Allah rahmet eylesin. Gerçekten belediyelerin, ellerini çok rahatlatan bir maddemiz. Merkezi bütçeden birtakım okullarımız ve mabetlerimiz ödenek alamıyor. Ama her belediye kendi bütçesi oranında okullara ve mabetlere yardım yapabiliyor."

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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