Son Dakika Haberleri: Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazanacak
Son Dakika Spor Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazanacak

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazanacak

2 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı ligin 2. haftasında yarın oynaması gereken 1955 Batman Spor'u maçını oynamadan hükmen kazanacak.

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazanacak, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı ligin 2. haftasında yarın oynaması gereken 1955 Batman Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u maçını oynamadan hükmen kazanacak. Maddi imkansızlık nedeniyle kapatan 1955 Batman Spor maçlara çıkmıyor.


Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği sezona Osmaniye Kadınspor'u 8-0 mağlup ederek başladı. Kırmızı-Siyahlılar ligin 2.haftasını ise oynamadan kazanacak. Rakip 1955 Batman Spor'un maddi imkansızlıklar sonrası kapatılmasının ardından Kayseri Gençlerbirliği yarın oynaması gereken karşılaşmayı oynamadan kazanacak. Ligin 2. haftasını oynamadan hükmen kazanacak olan kırmızı-siyahlılar 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam edecek. 1955 Batman Spor ligin 1 .haftasında da Nusaybin Gençlik Spor maçına da çıkmamıştı.


Kayseri Gençlerbirliği ligin 3.haftasında ise deplasmanda Dudulluspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:57 Kaynak: İHA
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