Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yapımına başlanıyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ağının gücüne güç katacak Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve Anafartalar-YHT Tramvay hattının temel atma törenlerine katılmak için yarın Kayseri'ye gidiyor.

Kayseri Havalimanı İç Hatlar Terminal binası ile Kayseri Anafartalar-YHT Gar Tramvay hattının yapımına başlanıyor. Kayseri'de yarın bir dizi ziyarette bulunacak olan Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra uzunluğu 6.83 kilometre olan Anafartalar-YHT Tramvay hattının temel atma törenine katılacak.

Bakanlıktan açılışı yapılacak projeyle ilgili yapılan açıklamada, Kayseri'de mevcut dış hat ve iç hat terminal binalarının birleştirilip restore edilerek daha büyük ve modern bir dış hatlar terminal binasına dönüştürüleceği belirtildi. Projenin hayata geçmesi ile birlikte yeni Kayseri Havalimanı Terminal binasının 8 milyon yolcuya hizmet sunacağı kaydedildi. Anafartalar-YHT Tramvay hattında ise 14 adet istasyon inşa edileceği ve 14 kilometre ray döşeneceği bilgisi paylaşıldı. Tramvayların en az yüzde 60 oranında yerli ve milli olacağı ve hattın tamamlanması ile birlikte günlük 50 bin yolcuya hizmet verileceği belirtildi.

(Yunus Özkan/İHA)