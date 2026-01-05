Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi Finali Tamamlandı - Son Dakika
Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi Finali Tamamlandı


05.01.2026 21:59
Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 sezonu final maçları ile sona erdi. Şampiyon Kayseri Voleybol.



Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 sezonu müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçları ile sona erdi. Kıyasıya geçen mücadeleler sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Uluslararası Voleybol Hakemi ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ve çeşitli illerden gelen Voleybol Federasyonu görevlileri tarafından tek tek takdim edildi. Birinci olan Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecekken, ikinci olan Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü ise Kayseri'yi gruplarda temsil edecek.

Dereceye giren takımları şu şekilde;

"1- Kayseri Voleybol Spor Kulübü A takımı, 2- Altınoluk İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, 3- Rota Spor Kulübü, 4-Kayseri Voleybol Spor Kulübü C takımı." - KAYSERİ

Kaynak: İHA



08:00

