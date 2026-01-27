Kayseri Mobilya Fuarı Başlıyor - Son Dakika
Kayseri Mobilya Fuarı Başlıyor

27.01.2026 15:32
Kayseri Furniture Fair, 31 Ocak-4 Şubat'ta düzenlenerek sektöre yeni fırsatlar sunacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Furniture Fair (KFF) Kayseri Mobilya Fuarı'nın 31 Ocak -4 Şubat arasında düzenleneceği bildirdi.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonla sektörün önde gelen markaları ve tasarımcıları bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, fuarın mobilya sektörüne dinamizm kazandıracağını ve yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Yalçın, "Modern ve modüler mobilyadan ofis, yatak, bahçe ve lüks mobilya gruplarına uzanan geniş bir ürün yelpazesi yerli ve yabancı profesyonel alıcılarla buluşacak. 110'a yakın firmanın yer alacağı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan fuarda, Kayseri'nin mobilya sektöründeki vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Kayseri Mobilya Fuarı Başlıyor
