Anne köpek, yavrularını kurtarmak için ağlamış - Son Dakika
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Anne köpek, yavrularını kurtarmak için ağlamış

09.08.2022 16:53
Anne köpek, yavrularını kurtarmak için ağlamış

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği kurtaran veteriner hekim Soner Büyümez, o anları anlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği kurtaran veteriner hekim Soner Büyümez, o anları anlattı. Büyümez, "Anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk. Yavrulardan haberimiz yoktu" dedi.

İlçede özel bir çiftlikte çalışan veteriner hekim Soner Büyümez, yoldan geçtiği esnada bir köpeğin toprağa saplandığını gördü. Köpeğin yanına giden Büyümez, toprağın altından yavru köpeklerin sesinin geldiğini duyunca harekete geçti. Elleriyle toprağı kazarak yavru köpeklere ulaşan Büyümez, köpekleri boğulmadan toprak altından çıkardı. Toprağın altından çıkardığı köpekleri "Gel kuzum gel" diyerek sevdikten sonra güvenli bölgeye alan Soner Büyümez'in bu hareketi görenlerin yüreğini ısıttı. Büyümez, yarısı toprağın altında kalan anne köpeği de yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

"ANNE VE YAVRU KÖPEKLER GAYET SAĞLIKLI"

Veteriner Hekim Soner Büyümez, "Anne ve yavru köpekler gayet sağlıklı. Köpekleri güvenli bir yere yerleştirdik. Bizde takip ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de bu köpeklerin takipçisidir" dedi.

"ANNE KÖPEK AĞLIYORDU"

Kurtarma anını anlatan Büyümez, "Yavrular ve anneleri toprak kaymasından sonucu toprağa gömülmüş. Biz anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk. Yavrulardan haberimiz yoktu. Biz anneye yardım ederken yavruların sesini duyduk ve onlara yöneldik. Toplamda da 2 saatte hem anne köpeği hem de yavruları kurtardık" şeklinde konuştu.

(Ali Göç - İHA)

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Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne köpek, yavrularını kurtarmak için ağlamış - Son Dakika

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