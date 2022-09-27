Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.09.2022 00:20
Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 38 AGM 673 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hereke Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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