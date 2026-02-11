Kayseri'nin Tarihini Resmeden Ressam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kayseri'nin Tarihini Resmeden Ressam

11.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Emin Gürpınar, dedelerinden devraldığı yetenekle Kayseri'nin tarihi eserlerini çiziyor.

Kayseri'de ressam bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi 38 yaşındaki Muhammed Emin Gürpınar, kentteki tarihi eserleri çizimleriyle ölümsüzleştiriyor.

Kocasinan Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde grafiker olarak çalışan Gürpınar, kentin bilinen ressamlarından dedesi Hüseyin Gürpınar'ın, babası Arif Sami Gürpınar'a aktardığı sanatı üçüncü nesil olarak sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yılda kentteki 26 tarihi eseri teknik kalemle tuvaline aktaran Gürpınar, çizdiği eserleri biraz daha artırarak sergi açmayı planlıyor.

"Ailede herkes bir şekilde resim sanatıyla ilgileniyor"

Muhammed Emin Gürpınar, AA muhabirine, dedesinin 1963'te Pazarören Köy Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra öğretmen olarak Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Dedesinin şehre geldikten sonra resim sanatına daha çok vakit ayırdığını belirten Gürpınar, "Dedem Kayseri'de resim sanatını icra eden nadir insanlardan birisiydi. Kayseri'nin ilk ressamlarından birisi diyebiliriz. Bu beceri dedemden çocuklarına, babamdan bana ve kardeşlerime aktarıldı. Ailede herkes bir şekilde resim sanatıyla ilgileniyor." dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da tavsiyesiyle kentteki tarihi eserleri çizmeye başladığını anımsatan Gürpınar, şöyle konuştu:

"Kayseri, zaten yaşayan bir açık hava müzesi gibi. Roma'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da günümüze gelene kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bir kentte yaşıyoruz. Bunları çizmek benim için de bir ayrıcalık oldu. Taş yapıların birer hafızası olduğuna inanıyorum. Bu hafızayı kağıda, resme taşımak çok güzel bir duygu. Resim sanatının aynı zamanda belgeleyici bir yönü de var. Biz bu çizimlerle tarihi eserlerimizi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Umarım bütün yapılar sağlam bir şekilde ayakta durur, resimlerle de bunu ölümsüz hale getiriyoruz."

"Kayseri'deki tüm tarihi eserleri çizmek istiyorum"

Gürpınar, bir eseri çizmeden önce bulunduğu bölgede keşif yaptığını, Kayseri'de hemen hemen bütün tarihi yapıları gezdiğini anlattı.

Tarihi yapılara dair mimari özellikleri araştırdığını ifade eden Gürpınar, "Çizmeye değer bulduğum, benim için önem arz eden eserleri çizmeye başladım. Bazı eserlerin önünde saatlerde eskiz alıyorum. Bazılarının da fotoğraflarını çekip atölyemde çiziyorum. Çizimlerde teknik kalemler kullanıyorum. Mürekkeple eserlerimi oluşturuyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Kayseri'deki tüm tarihi eserleri çizmek istiyorum. Boş vakitlerde tarihi eserleri geziyorum. Çizmek istediklerimi listeme alıyorum. İnşallah bir gün hepsini çizmiş olacağım." diye konuştu.

Gürpınar, bu eserler arasından kendisini en çok uğraştıran ve aynı zamanda da en çok beğendiği çizimin Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nin giriş kapısı olduğunu vurguladı.

Bu esere çok vakit ayırdığını belirten Gürpınar, "Buranın taç kapısını resmederken çok uğraştım çünkü muhteşem detaylar var. Onu birebir kağıda çizmek gerçekten çok zordu ama en çok beğendiğim çizimim de bu oldu." dedi.

Bir çizimin birkaç ay vaktini aldığını aktaran Gürpınar, ileride sergi açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kayseri, Ressam, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'nin Tarihini Resmeden Ressam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:46:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Tarihini Resmeden Ressam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.