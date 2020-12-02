Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde faaliyet gösteren bir rezidansta 4 şahsın bulunduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan aramada, 3 parça halinde 21.24 gram metamfetamin maddesi, 1,08 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Rezidansta yakalanan 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, İ.A isimli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda ise, bir iş hanı içerisinde M.B ve F.T isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine adreste yapılan aramada, 3 parça halinde 163.65 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 7*65 tabanca ve bu tabanca ait 36 adet fişek, 2 adet folyo rulo ele geçirilerek M.B ve F.T isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerin Talas ilçesi Atatürk bulvarında durumundan şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada 9 fişek halinde satışa hazır metamfetamin maddesi, 1 fişek halinde bonzai maddesi, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 14 adet fişek, 2 adet uyuşturucu paketlemek için eldiven ve 6136 SKM kapsamında 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kama ele geçirilerek, R.D isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen materyallere el konulurken, şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ