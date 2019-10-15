Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"
Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: 'Gençlerle mücadeleye devam'

Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"

17 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, genç futbolcular ile başarıya gideceklerini söyledi.

Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk:

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, genç futbolcular ile başarıya gideceklerini söyledi.


Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Geçen hafta da söylemiştim. Genç takımız. Tecrübesiz olabiliriz ama gençlerin dev yürekleri var. Özümsediğim, benimsediğim, güvendiğim gençlerle yola devam ediyorum. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazandık. Haftaya Hacılar maçından da puan çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.


Halil İbrahim Öztürk, "Sahada gençler oynarsa, bu gençlere fırsat verilirse daha iyi yerlere geleceklerdir" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, İbrahim Öztürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi
Alman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok! Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]