Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

1 saat önce

Kayseri Süper Küme'de oynanan ilk hafta maçında Esen Makina Belsinspor, ikinci yarıda bulduğu golle güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u 1-0 yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Küme'de oynanan ilk hafta maçında Esen Makina Belsinspor, ikinci yarıda bulduğu golle güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u 1-0 yendi. Maçın son dakikaları ise gergin geçerken iki takım oyuncularını yatıştırmak oldukça zor oldu.


Stat: Argıncık Stadı 2 No.lu Saha


Hakemler: Ali Etlikçi ** Mustafa Soner Yüce ** Bekir Kahraman **


Kocasinan Ülküspor : İbrahim Büyükyıldız **Çağlar Erdemci ***Talha Çoban ** Hasan Göğerçin ***Harun Karaman ** Turan Derecik *** Serhat Kahraman Muaz Güray **Erkan Bolat **Uğur Canbolat **Furkan Önal **


E.MAKİNA BELSİNSPOR : Ali Özkan *** M.Ali İmren ** Tarık Türker ***Furkan Hançer *** Şenol Büyükçekiç *** Samet Gümüş ***Gökhan Boyraz *** Mehmet Yaman ** (Dk. 72 Furkan Dur **) Aydemir Yavuz ** Harun Çetin *** Vedat Daşçı **


Gol: Dk. 55 Harun Çetin (Esen Makina Belsinspor)


Krımızı Kart : Serhat Kahraman (Kocasinan Ülküspor-maç sonu) - KAYSERİ

Serhat Kahraman, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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