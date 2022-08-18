Kayseri'de "Erdemlerimizle Varız Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de "Erdemlerimizle Varız Projesi" tanıtıldı

18.08.2022 15:34
Kayseri'de "Erdemlerimizle Varız Projesi" tanıtıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Eğitim ve Öğretim Müzakeresi Toplantısı" yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Eğitim ve Öğretim Müzakeresi Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Çiçek, eğitim ve öğretim alanındaki çalışmaları, gelinen son noktayı görüşerek, bundan sonra neler yapmaları gerektiğini istişare edeceklerini ifade etti.

"Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" hakkında bilgi veren Çiçek, bu projenin alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan, ilde ve ülkede uygulanabilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilere yönelik kitlesel değer kazandırma çalışması olduğunu belirtti.

Bu projeye kurumsal ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ve desteğinin söz konusu olduğunu kaydeden Çiçek, "ERVA Projesi ve diğer projelerin uygulanması, eğitim ve öğretim alanında önemli bir örnek oluşturacak, İlimiz ve ülkemiz için milli ve manevi değer kazandırma çalışmalarına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda eğitim ve öğretimle ilgili projelerin değerlendirileceği, Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) kurulmasına karar verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcı Şemsettin Erkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Erdemlerimizle Varız Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de "Erdemlerimizle Varız Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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