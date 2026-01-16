Kayseri ve Bursa Teknolojide Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayseri ve Bursa Teknolojide Öne Çıktı

16.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO'nun raporuna göre Kayseri ve Bursa, tasarım tescil ve patent sayısında dikkat çekti.

Türkiye'de illerin teknolojik gelişmişliğini ortaya koyan rapora göre Kayseri ve Bursa tasarım tescil ve faydalı model sayılarında gösterdiği performansla dikkati çekti.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye'de illerin teknolojik kapasitesi ve dönüşüm düzeyini ortaya koyan 2025 yılına ilişkin "İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK" raporunu hazırladı.

AA muhabirinin rapordan yaptığı derlemeye göre, ülkedeki tüm iller, 5 farklı alt endeks ve 37 değişkene göre değerlendirildi.

Bu kapsamda teknolojik gelişmişlikte Ankara birinci, İstanbul ikinci sıradaki yerini korudu. Bu illeri sırasıyla Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Bursa ve Sakarya takip etti.

Ankara, ülkenin teknoloji üretim üssü olarak liderliğini korudu ancak geçen yılki veriler, Ankara ile İstanbul arasındaki farkın daraldığını gösterdi. Ankara hala AR-GE yoğun faaliyetler, bilimsel bilgi üretimi ve teknoloji çıktıları açısından ülkenin en güçlü ekosistemine sahip olurken, İstanbul'un dijital altyapı göstergelerindeki ilerleyişi, iki il arasındaki farkı yakınlaştırdı.

Kocaeli ve Eskişehir, güçlü teknoloji ekosistemlerine rağmen araştırma kapasitesi ve dijital altyapıda sınırlı ilerleme kaydetti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Bilişim Vadisi ve bölgedeki sanayinin inovasyon faaliyetleri, Kocaeli'nin araştırma altyapısını destekleyen temel unsurlar oldu.

Eskişehir'in de özellikle havacılık ve raylı sistemler gibi uzmanlaşmış alanlarda sahip olduğu bilgi birikimi ve araştırma altyapısı, ildeki üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirdi.

Kayseri patent üretiminde Ankara ve İstanbul'a yakın performans sergiledi

İzmir, Bursa ve Kayseri de lider illere yaklaştı. Bu kapsamda İzmir, 2025'te dijital altyapı ve yaşam kalitesi göstergelerindeki istikrarını korudu, AR-GE kapasitesinde sınırlı iyileşme gösterdi.

Bursa, sanayi çeşitliliğiyle rekabet gücünü artırdı. Kayseri de patent, tasarım ve teknoloji tescillerindeki performansı ve bu alandaki gelişmişlik düzeyiyle dikkati çekti.

Kayseri ve Bursa'nın tasarım tescil, patent ve faydalı model sayılarında gösterdiği başarılı performans, bu iki ili diğerlerinden öne çıkardı.

Kayseri'de firma başına düşen tasarım tescili sayısı, İstanbul'un 1,98 katı, Ankara'nın 3,07 katı olarak belirlendi. Söz konusu ilde firma başına düşen patent tescil sayısı da Ankara'nın yüzde 79,5'i, İstanbul'un yüzde 95,3'ü düzeyinde oldu. Bu da Kayseri'nin patent üretiminde hem çeşitlilik hem de derinlik bakımından iki metropol şehre yakın performans sergilediğini gösterdi.

Bursa'nın da firma başına faydalı model tescil sayısının başkentin 1,61 katı, İstanbul'un 1,49 katı olması dikkati çekti.

Kayseri ve Bursa, yenilikçilikte güçlü sıçrama oluşturmasına karşın yüksek teknoloji ihracatında Ankara ve İstanbul'un gerisinde kaldı.

Rapora göre Muğla ve Antalya da yaşam kalitesi bakımından Türkiye'nin en güçlü illeri arasında yerini aldı.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri ve Bursa Teknolojide Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:48:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri ve Bursa Teknolojide Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.