Kayseri'ye 2.6 Milyar TL Altyapı Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025'te 2 milyar 594 milyon 426 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması amacıyla merkez ve ilçelerde yatırımlar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 2025 yılında önemli projeleri hayata geçiren KASKİ, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı hatlarını yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025'te Kayseri'nin geleceğini inşa etmeye yönelik güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını bildirdi.

Bugün atılan önemli adımlarla Kayseri'nin geleceğini inşa ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2025 yılında 1 milyar 608 milyon 432 bin 206 lira bedelle 566 bin 940 metre içme suyu hattı, 718 milyon 504 bin 896 lira bedelle 152 bin 721 metre kanalizasyon hattı, 66 milyon 984 bin 37 lira bedelle 39 su deposu, 73 milyon 501 bin 927 lira bedelle 53 sondaj kuyusu, 65 milyon 316 bin 510 lira bedelle 1 atık su arıtma tesisi, 61 milyon 687 bin 481 lira bedelle GES, tamir ve tadilat, enerji nakil hatları ile muhtelif işler olmak üzere toplam 2 milyar 594 milyon 426 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Yapılan yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğimizi güvence altına alabilme hedefimiz ile çalışmalarımızı 2026 yılında da kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."