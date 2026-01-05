Kayserili Mühendis Yapay Zeka Destekli Şarj Ünitesi Geliştirdi

Kayseri'de izlediği bir bilim kurgu dizisinden etkilenen 26 yaşındaki yazılım mühendisi Ömerhan Üstüner, elektrikli araçlar için yapay zeka destekli şarj ünitesi geliştirmeyi başardı.

ABD'de üniversite eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen Üstüner, izlediği bir bilim kurgu dizisindeki yapay zeka sistemini elektrikli araçların şarj aletlerine entegre etmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda yapay zeka destekli elektrikli araç şarj ünitesini üretmeyi başaran Üstüner, kullanıcıya bu sistemle, elektriğin en uygun fiyatlı kullanım saatini, arıza uyarı ve onarım önerilerini, çoklu kullanıcı ve tüketim bedelini hesaplayıp telefondaki uygulama üzerinden iletme gibi özellikleri sunuyor.

Yazılım mühendisi Ömerhan Üstüner, AA muhabirine, bireysel kullanıcılar için geliştirdikleri elektrikli araçların şarj aletlerini yeni teknolojiyle bir üst seviyeye taşımak istediğini söyledi.

İzlediği bir bilim kurgu dizisinin kendine ilham verdiğini dile getiren Üstüner, şöyle konuştu:

"Evde dizi izliyordum. İzlediğim dizinin garip bir konusu vardı. Yapay zekalar o zaman daha yeni çıkıyordu. Dizide adam karısını yapay zekaya dönüştürüp tablonun içine, bilgisayar sisteminin içine hapsediyordu. Orada, yapay zeka ürünlerin içine girebiliyor, cihazların içine konulabiliyordu. Ben de 'biz neden şarj cihazının içine bunu koymuyoruz' dedim. Ondan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca bir planlamamız oldu. Sonrasında ortaya böyle bir teknolojiyi çıkardık. Daha önce hiç kimse böyle bir şey yapmadığı için AR-GE'si çok uzun sürdü."

"Yapay zekamızı tüm dünyada göstermek istiyoruz"

Üstüner, bir Türk firmasının yazılım ve teknolojide neler yapabildiğini dünyaya göstermek istediğini belirtti.

Yapay zeka destekli şarj ünitesinin birçok özelliği olduğunu vurgulayan Üstüner, şunları kaydetti:

"Bizim kendi WiseCar mobil uygulamamız var. Bunun içerisinde kendi chat botumuz ve sesli asistanımız, yapay zekamız var. Bununla dilediğiniz gibi konuşabiliyor, şarjla ilgili raporlarınızı alabiliyorsunuz. En çok kullanılan özelliklerimizden birisi, yapay zeka verileri alıp bölgenizin en uygun elektrik şarj saatini size söylüyor. Normal saatte 350 lira tutacakken, bu saatlerde 280 liraya düşecek diyor. Bunu otomatik uygulatabiliyorsunuz. Yapay zeka o saatlerde şarjı başlatıyor. Şarj durunca yapay zeka bildirim gönderiyor ve bunun çözümlerini sunuyor. Aylık, haftalık ve günlük raporlama çıkarabiliyor. Bir şarj cihazını 3-5 kişi ortak kullanabiliyorsunuz ve hepsini yapay zeka ayrı ayrı raporluyor. Mobil uygulamadan amperi ve süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı bildirimler gönderiyor. Şarj durumunu görebiliyorsunuz. Cihazınızın bütün bilgilerine erişebiliyorsunuz. Burada hedefimiz tüm dünyaya WiseCar ismini yaymak ve kazımak, teknolojimizi ve yapay zekamızı tüm dünyada göstermek. Şu anda Florida'da bir şirketimiz, Paris'te bayimiz var. Yurt dışına da açılıyoruz. Türk firmalarının teknoloji çıkartabileceğine inanmayan bir kitle var. Bunlara çok kızıyorum ve biz başarabildiğimizi herkese gösterdik."

Üstüner, cihazlarda 8 katmanlı koruma sistemi, uluslararası CE belgesi olduğunu ve Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptıklarını da sözlerine ekledi.