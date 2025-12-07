Kayserispor 7. Beraberliğini Aldı

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 7. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada 7.beraberliğini aldı. 2 kez kazanıp 6 kez mağlup olan Kayserispor, son oynadığı Eyüpspor maçını da beraberlik ile noktaladı. Galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremeyen Kayserispor, bir kez daha 1 puana razı oldu.

Sarı kırmızılılar; ligde oynadığı 15 maçta Beşiktaş, Başakşehir, Kocaelispor, Antalyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Karagümrük ve Eyüpspor maçlarını berabere noktaladı. - KAYSERİ