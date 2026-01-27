Kayserispor'dan Makarov Transferi - Son Dakika
Kayserispor'dan Makarov Transferi

Kayserispor\'dan Makarov Transferi
27.01.2026 19:39
Kayserispor, Denis Makarov ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Transfer dönemi sürüyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma kattığı isimleri de açıklamaya devam ediyor. Manchester United forması giyen Sam Mather ile Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile 2,5 yıllık, Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan İç Anadolu ekibi son olarak Dinamo Moskova ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden 27 yaşındaki Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada Rus sağ kanat oyuncusuna başarılar dilendi.

Kaynak: DHA

