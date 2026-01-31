Kayserispor Galatasaray\'a Konuk Oluyor

Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak.
Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen ve 19 maçta 15 puan toplayabilen Kayserispor, lig lideri Galatasaray'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 2 müsabakayı da kaybeden sarı kırmızılılar, renktaşı karşısında sürpriz kovalayacak. Puan veya puanlar almayı hedefleyen ve hazırlıklarını bu yönde yapan Kayserispor, İstanbul'a giderek kampa girdi.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-0 kaybeden Kayserispor, lig lideri Galatasaray ile 1 Şubat Pazar günü karşılaşacak. - KAYSERİ
