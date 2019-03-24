Son Dakika Haberleri: Kayserispor 'Hello Brother' Diyerek Dünyaya Seslendi

Kayserispor 'Hello Brother' Diyerek Dünyaya Seslendi

53 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi anarak sosyal medyada 'HelloBrother' ile 'Yanınızdayız' yazılarını paylaştı.

Kayserispor 'Hello Brother' Diyerek Dünyaya Seslendi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi anarak sosyal medyada 'HelloBrother' ile 'Yanınızdayız' yazılarını paylaştı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan kısa videoda takım kaptanı Umut Bulut, Oleksandr Kucher, Tjaronn Chrey, Levent Gülen, Varela, kaleci Silviu Lugn mesaj gönderdi. Umut Bulut, "Merhaba canım kardeşim kalbimiz sizinle" derken, Levent Gülen ise, "Merhaba kardeşim. Yeni Zelanda'daki kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz ve yanınızdayız" diye konuştu.

Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, bir taraftar ise 'Bir merhaba hiç bu kadar güzel söylenmemiştir" yorumunda bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Yeni Zelanda, Kayserispor, Spor
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