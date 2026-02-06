Kayserispor, Joshua Brenet ile Anlaşma Sağladı

Kayserispor, Livingston FC takımından Joshua Brenet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Joshua Brenet'i kadrosuna kattı. Sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, önce sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini 1.5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Hollanda doğumlu Curaçaolu sağ bek Joshua Brenet; PSV, Hoffenheim, Twente gibi önemli kulüplerin formalarını giydi. Kariyerinde 340 resmi maça çıkan Joshua Brenet, 23 gol ve 28 asist yaptı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ