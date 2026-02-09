Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup

09.02.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, sahasında Kocaelispor'a kaybetti. Djalovic takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

SÜPER Lig'in 21'inci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ile Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

Takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Bugün zor bir maç oldu. Takım olarak sahada iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Cesurduk. Birçok fırsat yakaladık. Aslına bakarsanız rakibimiz ikinci defa ceza sahamıza girdiğinde golü buldu. Sonra geçişten ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yaptık. Sonra 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Benim için de takım için de zor tabi ki bu netice. Bugün burada kaybetmeye hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele gücünü sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

'SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

İstifa edip etmeyeceğini sorulması üzerine Djalovic, "Öncelikli olarak neden? Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabi ki bizde bundan üzgünüz ama biz çalışmaya devam etmek zorundayız" cevabını verdi.

VOLKAN KAZAK: OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise, "Maçla ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Çalışıyoruz. Biliyorsunuz analizler yapıyoruz. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. 7'inci günde iki tane büyük maçtan sonra böylesine önemli bir deplasmanda ve inanılmaz bir mücadele verdiği için oyuncularımızı kutluyorum. Bunun üstüne de başka bir şey söylemeye de gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:57:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.