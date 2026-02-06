Kayserispor-Kocaelispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
Kayserispor-Kocaelispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Kayserispor-Kocaelispor Maçının Hakemi Belli Oldu
06.02.2026 16:07
Süper Lig'de 9 Şubat'ta Kayserispor-Kocaelispor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre 9 Şubat Pazartesi günü Kayserispor ile Kocaelispor arasında oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'a bu maçta Yusuf Susuz ve Mücahid Adem Çelebi yardımcılık yapacak. Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında düdük çalarken, sarı-kırmızılılar 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

9 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Kocaelispor maçı saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

