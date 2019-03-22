Kaza Görüntüleri Kameralarda
11 dakika önce
Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.
Kütahya
'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kütahya genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameraları tarafından görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.
(Hüseyin Can
Aksu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:41 Kaynak: İHA
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