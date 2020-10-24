Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inip, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müzik eşliğinde halay çekti.

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu