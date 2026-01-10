Kaza: TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kaza: TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza: TIR\'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
10.01.2026 05:39
Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü O.K. kaza sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü O.K. hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ankara Çevre Yolu Etlik mevkisinde meydana geldi. O.K. idaresindeki 06 EYP 871 plakalı seyir halindeki otomobil, 67 EK 377 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle dorsenin altına sıkışan araç, kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü O.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından O.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

