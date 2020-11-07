Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu - Son Dakika

Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu

07.11.2020 15:39

Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu Kaza yapan tır yandı, sürücü yaralandı Gümüşhane'de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu

Kaza yapan tır yandı, sürücü yaralandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane- Trabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunun yağıştan dolayı ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan tır ise yanarak kullanılmaz haline geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası karayolu trafiğe tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu

Gümüşhane, Trabzon, Kaza, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu - Son Dakika


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