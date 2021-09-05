Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yakayı ele verdi! Yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelmiş - Son Dakika

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal yönetimindeki 16 AKM 179 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu 16 AKM 179 plakalı otomobildeki yolcu Ali Muhittin yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada 16 BF 580 plakalı otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)'nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 promül alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. aracına binerek gaza bastı.

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