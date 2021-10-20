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Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü - Son Dakika

Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

20.10.2021 14:56

Antalya'da elektrikli bisiklet sürücüsü Hindistan uyruklu Türk vatandaşı, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kask takmadığı tespit edilen bisiklet sürücüsünün cenazesinin üstüne örtülen bir gazetenin sayfasındaki 'Vali Yazıcı'dan Kasklı denetim' başlıklı haber ise dikkat çekti.

Saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada elektrikli bisikletiyle şehir merkezi istikametine doğru gitmekte olan Hindistan uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), A. S.'nin kullandığı 07 AU 0316 plakalı halk otobüsünün yanında geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü.

ARKA TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

İrani, otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı duyup bölgeye gelen İrani'nin yakınları gördükleri manzara karşısında şoka girip uzun süre gözyaşı döktü. Otobüs şoförü A. S. ise ifade vermek üzere polis tarafından karakola götürüldü.

ÜZERİNE ÖRTÜLEN GAZETEDEKİ DETAY KAHRETTİ

Öte yandan Kask takmadığı belirtilen İrani'nin cenazesinin üstüne örtülen gazetelerden birindeki 'Vali Yazıcı'dan Kasklı Denetimi' başlıklı bir haber ise dikkat çekti. Sam Baman İrani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaza yerinden kareler;

Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Muratpaşa, India, Kaza, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü - Son Dakika


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