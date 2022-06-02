Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi

02.06.2022 11:05
Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörü Ali Denizer, toprağa verildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kepçe operatörü Ali Denizer, toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç ile R.Ş. idaresindeki 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan R.Ş., idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kepçe operatörü Ali Denizer'e (51) çarptı. Kazada ağır yaralanan Denizer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizer'in cenazesi hastane morgundan alınarak Bulak köyü camiine getirildi. Kılınan cenaze namazını ardından Ödemiş köyü mezarlığında toprağa verilen evli ve 2 çocuk babası Ali Denizer'in Bulak köyünde bahçelerde yevmiye karşılığı çalıştığı öğrenildi. - KARABÜK

Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörü toprağa verildi - Son Dakika


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