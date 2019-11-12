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Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

7 saat önce

BURSA'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Necmi Konuş (38) ile oğlu Emir Alp Konuş (3) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı, System.String[]

BURSA'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Necmi Konuş (38) ile oğlu Emir Alp Konuş (3) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını Necmi Konuş'un imam olan babası İsmail Konuş, kıldırdı.

Kaza, pazar gecesi Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. (59) yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 087 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKB 35 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, babası Necmi Konuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OĞLU VE TORUNUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazesi Yeşil Camii'ne getirildi. Cenaze namazını, Necmi Konuş'un başka bir camide imam olan babası İsmail Konuş kıldırdı. Necmi Konuş'un ağabeyi Rahmi Konuş, kardeşinin ve yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba-oğulun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kestel Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Necmi Konuş'un eşi Azize Konuş'un Çekirge Devlet Hastanesi'nde, 7 aylık kızı Elif Naz Konuş'un ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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