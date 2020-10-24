Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

24.10.2020 19:17
Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamon'nun İnebolu ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Emre Tinçay idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Samsun'un Salıpazarı ilçesine izne giderken kazada yaralanan Emre Tinçay kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde hayatı kaybetti. 1 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Emre Tinçay bugün Salıpazarı ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAMSUN

Polis Memuru, Vezirköprü, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

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