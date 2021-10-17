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Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı - Son Dakika

Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı

17.10.2021 18:03

Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kızının cesedinin başından ayrılmayan baba gözyaşlarına boğulurken, kızının feryatları da yürekleri parçaladı.

Sungurlu-Boğazkale karayolunun 19. kilometresinde meydana gelen kazada, Sebahattin Kılıç (53) yönetimindeki 06 BB 066 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Tekmile Kılıç (58) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sebahattin Kılıç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bircan Saltan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Esma Bircan Saltan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BABASI BAŞINDAN AYRILMADI

Kazayı duyan Kılıç'ın yakınları olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Tekmile Kılıç'ın babası Hasan Hamurcu uzun süre kızının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı yakınları teselli etti. Kılıç'ın kızı olduğu öğrenilen Ayşegül ise, "Anne haftaya sınav sonuçları açıklanacaktı. Beni okula sen götürecektin" diyerek ağladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekmile Kılıç'ın cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı

SEBAHATTİN KILIÇ, Devlet Hastanesi, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı - Son Dakika


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