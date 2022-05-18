Kamyonet ile motosiklet çarpıştı... Sürücü koşarak yerdeki çocuğu kucağına aldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza ve sonrasında motosikletin savrulması ve sürücünün aracından inip koşarak yerdeki çocuğu kucağına alması anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail C' nin kullandığı kullandığı 07 YCZ 56 plakalı kamyonet ile plakası ve ismi belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Annesinin kullandığı motosiklette bulunan 3 yaşındaki Hamza Abdelmetaal yaralandı. Abdelmetaal yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.