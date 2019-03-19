Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev İstifa Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev İstifa Etti

34 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev İstifa Etti, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaklaşık 30 yıldır görevde olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ulusa seslenerek istifa ettiğini duyuran Nazarbayev, "Başkanlık görevimi sonlandırma kararı aldım" ifadelerini kullandı. Nazarbayev'in istifa sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, Nazarbayev'den boşalan koltuğu geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev'in dolduracağı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

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