Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu: Çok sayıda gözaltı
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Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu: Çok sayıda gözaltı

1 saat önce

Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu

Kazakistan'da devlet başkanı Nazarbayev protestosu: Çok sayıda gözaltı, System.String[]
Kazakistan'da 79. yaş gününü kutlayan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in yetkilerini tamamen devretmesini talep eden çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

1989 yılında iktidara gelen Nazarbayev, geçtiğimiz mart ayında görevinden istifa ederek yerini Kasım Cömert Tokayev'e bıraktı. Tokayev, yapılan ilk seçimlerde oyların yüzde 70.13'ünü alarak devlet başkanı seçildi ancak yetkilerin önemli bir kısmı Nazarbayev'de kalmaya devam etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:22 
Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Dünya
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