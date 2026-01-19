Kazakistan\'da Tek Meclisli Parlamento Çalışmaları Devam Ediyor

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da, Parlamento Reformu Çalışma Grubu ile toplantı yaptı.

Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, son 6 aydır parlamento reformunun kamouyu tarafından tartışıldığını ve bu süre zarfında toplumda ülkenin en yüksek yasama organında yapılacak değişimin amaç ve hedefleri konusunda net bir anlayışın geliştiğini kaydetti.

Bu konuda reform taslakları, uzman görüşleri ile kamuoyu tartışmalarını yakından incelediğini aktaran Tokayev, parlamentoyu kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin beklediğini söyledi.???????

Tokayev, parlamenter reformun aynı anda anayasada değişikliği anlamına geldiğine işaret ederek, yarın toplanacak Ulusal Kurultay'da konuyla ilgili detaylı önerilerini dile getireceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Eylül 2025'te geleneksel halka sesleniş konuşmasında, Senato ve Meclis'ten oluşan ülke parlamentosunu tek meclisli sisteme dönüştürmek için ulusal referandum düzenlemeyi önermişti.