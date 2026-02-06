Kazakistan'da Yeni Doğalgaz Hattı Projesi

ALMATI, 6 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan'ın kuzey bölgelerine doğalgaz tedariki sağlamak amacıyla inşa edilen İşim- Astana ana doğalgaz boru hattının 1 Ocak 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje, Kazakistan ile Rusya arasında 2023'te varılan stratejik işbirliği anlaşması ile Ekim 2025'te imzalanan mutabakat zaptına dayanıyor.

Kazakistan'ın Rusya Büyükelçisi Dauren Abayev, perşembe günü Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'da yayımlanan makalesinde, boru hattı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasının Kazakistan'ın kuzey bölgelerine doğalgaz tedariki açısından "önemli" olduğunu vurguladı.

Boru hattının devreye girmesinin Orta Asya'da bölgesel istikrarı ve enerji güvenliğini güçlendireceğini belirten Abayev, bunun aynı zamanda Kazakistan'ın doğalgaz iletim altyapısının genişletilmesine ve modernleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise yeni boru hattının kapasitesinin yıllık 45 milyar metreküpe ulaşmasının öngörüldüğünü, bu miktarın 10 milyar metreküpünün ise Kazakistan'ın kuzeydoğu bölgelerinin doğalgaz şebekesine dahil edilmesi için planlandığını söyledi.