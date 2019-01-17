Kazakistan'dan Türkistan Kentinde İnşaat Hamlesi
1 saat önce
Kazakistan, 2019-2020 yıllarında ülkenin güneyindeki Türkistan kentinde toplam maliyeti 528 milyar tengeye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaşacak inşaat yatırımı yapmayı planladığını duyurdu.
Kazakistan
, 2019-2020 yıllarında ülkenin güneyindeki Türkistan kentinde toplam maliyeti 528 milyar tengeye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ulaşacak inşaat yatırımı yapmayı planladığını duyurdu.
Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, kentte aralarında idari merkezlerinin, iş ve kültür merkezlerinin bulunduğu yaklaşık 200 binanın yapılmasının planladığı belirtildi.
Türkistan kentindeki inşa çalışmaları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi türbesinin bulunduğu Kültepe ve Hazreti Sultan bölgelerinde onarım çalışmaları yürütülüyor.
İnşaatına öncelik verilecek binalar arasında idari binalar, iş merkezleri, dini ve kültürel tesisler, altyapı projeleri yer alıyor.
Türk şirketlerinin de Türkistan kentinde aralarında 5 yıldızlı otellerin, eğlence merkezlerinin, spor salonlarının ve diğer tesislerin bulunduğu 100 milyon doların üzerinde inşaat yatırımı yapması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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