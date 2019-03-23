Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan Oldu

Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan Oldu

1 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur-Sultan Oldu, System.String[]
NUR- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı.


Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkent Astana'nın isminin Nur-Sultan olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 19 Mart'ta cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, cumhurbaşkanı olmuş, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti.


Parlamento, cumhurbaşkanının önerisini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:38 Kaynak: AA

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