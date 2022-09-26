4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ı 50 sporcu temsil edecek - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ı 50 sporcu temsil edecek

26.09.2022 15:18
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ı 50 sporcu temsil edecek

Kazakistan, Türkiye'de 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 50 sporcuyla yer alacak.

Kazakistan, Türkiye'de 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 50 sporcuyla yer alacak.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Komite Başkanı Samat Yergaliyev, başkent Astana'da düzenlediği basın toplantısında, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklarla ilgili açıklamada bulundu.

Yergaliyev, bu yıl Bursa'nın İznik ilçesinin ev sahipliği yapacağı ve dördüncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ın 50'si sporcu 80 kişilik kafileyle temsil edileceğini bildirdi.

Kazak sporcuların at üstündeki oyunlar başta olmak üzere 5 geleneksel ana daldaki müsabakalarda yer alacağını kaydeden Yergaliyev, "Bu yıl Dünya Göçebe Oyunları'nda ilk kez kadın güreşçilerimiz de mücadele edecek." dedi.

Yergaliyev, at üstünde oynanan "Gökbörü" için 12 sporcudan oluşan takımın belirlendiğini dile getirerek, "Gökbörü oyununda hem sporcuların hem de atların fiziki hazırlığı çok önemli. Bunun için 5 ay boyunca sporcularımız ilk önce Almatı'daki Olimpiyat Oyunları Merkezi'nde, sonra Taraz'daki alanda hazırlıklarını yaptı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan'ı 50 sporcu temsil edecek - Son Dakika

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