Kazakistan Yeni Anayasa Sürecine Girdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa Komisyonunun anayasal değişikliklerin kapsamının geniş olması nedeniyle yeni bir anayasanın kabul edilmesi yönünde karar aldığını bildirdi.

Tokayev, Bakanlar Kurulu ile yaptığı yıllık değerlendirme toplantısında, ülkede yürütülen anayasal reform sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar Anayasa Komisyonunun 10 toplantı gerçekleştirdiğini belirten Tokayev, Komisyon üyelerinin anayasal değişikliklerin yeni bir anayasanın kabulünü gerektirdiği konusunda ortak görüşe vardıklarını söyledi.

Tokayev, yeni anayasanın ilk taslağının kamuoyunun tartışmasına sunulduğunu ifade ederek, bunun toplumda büyük yankı uyandırmasını "sevindirici" olarak değerlendirdi.

Vatandaşların anayasa taslağını kapsamlı şekilde tartıştığını vurgulayan Tokayev, "Yürüttüğüm siyasi reform sürecinin temel hedeflerinden biri de toplumun siyasi kültürünü artırmaktır." ifadesini kullandı.

Tokayev, farklı görüşlerin toplumsal diyaloğun gelişmesine ve ülkenin istikrarlı ilerlemesine katkı sağladığına inandığını vurgulayarak, "Yeni anayasa taslağı, Kazakistan'ın siyasi sisteminin 'Güçlü Cumhurbaşkanı-Etkin Parlamento-Hesap Verebilir Hükümet' konsepti temelinde gelişiminin sürekliliğini ve mantığını güvence altına almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda gerçekleştirilen siyasi reformların, Kazakistan'ın süper başkanlık modelinden uzaklaştığını ve etkili bir parlamentoya sahip başkanlık sistemine geçtiğini gösterdiğini kaydeden Tokayev, yeni anayasanın devlet yönetiminde yeni bir sistem oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

"İnsan devlet için değil, devlet insan içindir"

Tokayev, yetkilerin yeniden dağıtılması, denge ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve siyasi kurumların etkinliğinin artırılmasının amaçlandığına dikkati çekerek, "Yeni anayasa, öncelikle devletin derin bir dönüşümünü ve toplum bilincinin yeni tarihsel dönemin gerekliliklerine uygun şekilde yenilenmesini amaçlamaktadır. Yeni anayasa taslağında 'İnsan devlet için değil, devlet insan içindir' ilkesi daha somut bir içerik kazanmıştır." görüşünü paylaştı.

Yeni anayasada geleneksel değerlerin korunmasına da öncelik verildiğine işaret eden Tokayev, bu kapsamda "Evlilik, erkek ile kadının gönüllü ve eşit haklara dayalı birliğidir." ifadesinin yer aldığını anlattı. Tokayev, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin mutlak önceliği gibi temel ilkelerin de anayasa taslağında yer aldığını söyledi.

Tokayev, yeni anayasada bağımsızlık, egemenlik ve ülkenin toprak bütünlüğü gibi temel ilkelerin değişmez nitelikte olduğunun vurgulandığını belirterek, devletin üniter yapısı ile yönetim biçiminin değiştirilemez olduğunun kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Yeni anayasanın mevcut anayasanın önemini küçümseme amacı taşımadığını ifade eden Tokayev, "Bu anayasa, ülkemizin son 30 yıldaki başarılarında büyük rol oynamıştır. Bu başarıda Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in büyük katkısı bulunmaktadır." dedi.

Tokayev, mevcut anayasanın bağımsızlığın ilk yıllarında ve zor şartlar altında kabul edildiğine işaret ederek, "O zamandan bu yana toplumumuz önemli ölçüde değişmiştir. Tüm karamsar öngörülere rağmen Kazakistan güçlü ve uluslararası alanda saygın bir devlet haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasanın kabul edilmesinin Kazakistan'ın gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına ve her vatandaşın potansiyelini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Tokayev, "Her halükarda bu konudaki nihai karar ulusal referandumda verilecektir." diye konuştu.