Kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurarak ağır yaraladı

23.12.2022 00:46
Kazara ateşlediği tabancayla kuzenini göğsünden vurarak ağır yaraladı

Konya merkez Selçuklu ilçesinde Bekir Y., bakması için vermek istediği tabancanın kazara tetiğine dokunup ateşlemesi sonucu amcasının oğlu Orhan Y.'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı. Orhan Y. hastaneye kaldırılırken Bekir Y. ise gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Orhan Y., akşam saatlerinde kuzeni Bekir Y.'nin tablo satışı yapılan iş yerine ziyarete gitti. Orhan Y., iddiaya göre, sohbet sırasında Bekir Y.'ye ait ruhsatsız tabancaya bakmak istedi. Bekir Y. de tabancasını çıkartıp Orhan Y.'ye vermek isterken kazara tetiğe dokunması sonucu silah ateş aldı.

GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

Tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Orhan Y. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

6 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ

Orhan Y.'nin, 1 yıl önce kaza yaptığı aracında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu yaklaşık 6 ay cezavinde tutuklu kaldığı öğrenildi. Polis Bekir Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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