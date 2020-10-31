Kazayla arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı - Son Dakika

Kazayla arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı

31.10.2020 21:42
Kazayla arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lise öğrencisi olan arkadaşını kazaen av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkarılan genç tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lise öğrencisi olan arkadaşını kazaen av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye çıkarılan genç tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kamaşı mevkisindeki bağ evine eğlenmek ve sohbet etmek amacıyla üç arkadaşıyla birlikte giden Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi A.O.K.'ya (14), arkadaşı R.T.Ç.'nin (16) evde bulunan dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini iddialara göre, şaka yapmak maksadıyla üzerine doğrultması sonucunda silah kazara ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan lise öğrencisi, boğaz kısmından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından R.T.Ç. (16) ile beraber aynı evde bulunan arkadaşları A.Y.T. (14) ve B.T. (17) de gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sona ermesinin ardından Beyşehir Adliyesine çıkarılan üç şüpheli savcılık tarafından yapılan sorgulamaları sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.T.Ç. tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine konulurken, diğer iki şüpheli genç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Beyşehir, Üzümlü, Konya, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazayla arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı - Son Dakika


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